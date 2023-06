«Lifetime Award» für den Vater des Gemeindepräsidenten

Nach einer halben Stunde waren die offiziellen Traktanden der Gemeindeversammlung bereits abgehandelt. Im Anschluss wurden BürgerInnen für ihre ausserordentlichen Leistungen geehrt – unter ihnen ein bekannter Theatermann.

KATHARINA WITTWER

Ohne Fragen und einstimmig winkten letzten Freitag 79 stimmberechtigte AeschinerInnen sämtliche Traktanden durch. Die Gemeindeversammlung wurde in der Turnhalle ohne Beamer oder sonstige technische Hilfsmittel abgehalten. Der Gesamthaushalt 2022 schloss mit einem Aufwandüberschuss von 366 288 Franken ab. Die Rechnung setzt sich aus drei Teilen zusammen: dem Allgemeinen Haushalt (– 371 866 Franken), dem Burgergut (27 606 Franken) und den Spezialfinanzierungen (SF) (– 21 958 Franken). Die SF Abwasser schliesst mit einem Aufwandüberschuss ab (– 47 277 Franken). Dieser war gewollt, um das angehäufte Vermögen der SF Abwasser abzubauen, informierte der fürs Ressort Finanzen zuständige Gemeinderat Bruno von Allmen.

Änderung im Reglement und in der Schulkommission

Aufgrund einer Änderung in der übergeordneten Gesetzgebung musste das Reglement für die Spezialfinanzierung Forst einer Totalrevision unterzogen werden. Geld daraus wird für Unterhalt, Neubau und Erweiterung von Forststrassen, für die Pflege des Schutzwaldes, für Abschreibungen von Investitionen sowie für die Deckung eines allfälligen Defizits des Forstbetriebes Thunersee-Süd entnommen. Nachdem die Versammlung das angepasste Reglement angenommen hat, tritt dieses nun rückwirkend auf den 1. Januar 2023 in Kraft.

Einen personellen Wechsel gibt es in der Schulkommission: Simon Zenger wurde in Abwesenheit zum Nachfolger von Matthias Klopfenstein gewählt.

Photovoltaik und barrierefreie Toiletten für den Gemeindesaal

Gemeinderat Patrick Thomann informierte über den aktuellen Stand beim Umbau des Gemeindesaals. Wegen häufiger Regenfälle im Frühling sind die Arbeiten ungefähr eine Woche im Rückstand. Anders als geplant wird nun die ganze Dachfläche mit Photovoltaikpaneelen bestückt. Zudem forderten Behindertenverbände nachträglich einen barrierefreien Zugang zu den öffentlichen Toiletten und vor allem breitere WC-Kabinen. «Alle Vorgaben und Änderungen können innerhalb des Baukredites berücksichtigt werden, da viele Arbeiten von – vornehmlich einheimischen – Gewerbetreibenden tiefer als budgetiert offeriert wurden», vermeldete der Vorsteher Hochbau.

Spitzenränge und gute Abschlussnoten

Gemeindepräsident Christian Däpp wartete mit einer langen Liste von Personen auf, die in den vergangenen zwölf Monaten Besonderes geleistet hatten: Alexandra Bircher erreichte am kantonalen Jungschützentag den zweiten Rang – einen einzigen Punkt hinter dem Sieger. Ashane Lörtscher, Diego Luginbühl und Hannes Dietrich klassierten sich dank ihrer Treffsicherheit am kantonalen Gruppenmeisterschaftsfinal der Junioren auf Rang drei. Aline Burri, Ashana Lötscher, Céline Schenk, Emilia Theilkäs, Gianna Graber, Joana Grossenbacher, Lea Däpp, Leana Rubin, Linda von Allmen, Michelle Allenbach, Riana von Allmen und Yaelle Müller gewannen unter der Leitung von Andra Zenhäusern den kantonalen School Dance Award. Ursula Grossen (Jahrgang 1942) ist leidenschaftliche und vor allem ausdauernde Langläuferin. Sie klassierte sich am Master World Cup in Seefeld (A) in verschiedenen Distanzen einmal auf Rang zwei und zweimal auf Rang drei.

Julia Oswald schloss ihre Ausbildung zur Pharma-Assistentin mit der Note 5,5 ab und Manuela Rüegsegger (Fachfrau Gesundheit) mit 5,6. Beide waren die Drittbesten im ganzen Kanton.

Für sein unermüdliches und jahrelanges Schaffen als Theaterschreiber, -spieler und -regisseur wurde Christian Däpp Senior geehrt. «Heute nennt sich das wohl ‹Lifetime Award›», meinte Fritz Portenier, der dem Vater des Gemeindepräsidenten den obligaten Umschlag überreichte.