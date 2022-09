Adelboden

Am Mittwochabend vollzog der Gleitschirmpilot Chrigel Maurer einen Jahresrückblick. Es war der erste Event dieser Art in der Ideenwerkstatt der Künzi + Knutti AG. In eindrücklichen Bildern und kleinen Videoclips zog der Frutiger Spitzensportler die Gäste in seinen Bann...