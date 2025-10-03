Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Lockruf der Reiseführer

  03.10.2025 Tourismus
Das Tourismuseum präsentiert in der Wechselausstellung eine Auswahl an seltenen Büchern der Reiseliteratur aus seiner Mediathek. :
Das Tourismuseum präsentiert in der Wechselausstellung eine Auswahl an seltenen Büchern der Reiseliteratur aus seiner Mediathek. :

Das Tourismuseum Interlaken zeigt in seiner Wechselausstellung «Lockruf der Reiseführer» eine Auswahl der seltensten Schriften und Bücher aus der Geschichte der Reiseliteratur von 1687 bis in die Gegenwart. Die Ausstellung steht unter dem Patronat der Bank EKI ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote