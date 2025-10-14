Immobilien Immobilien
Loorehof mit Herz: Lustspiel begeistert in Krattigen

  14.10.2025 Kultur
Grosse Erleichterung nach den ersten Aufführungen bei der Theatergruppe Krattigen. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
«zHerz am rächte Fläck!», ein Lustspiel in drei Akten von Anton Hamik unter der Regie von Käthi Eymann wurde in der Mehrzweckhalle Krattigen aufgeführt. Ein Stück voller Fisch, Faulheit und Familienchaos – und mit viel Herz. Bereits zum sechsten ...

