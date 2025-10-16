Luchs B903 von der Wildhut erlegt

Die Berner Wildhut hat den zum Abschuss freigegebenen Luchs B903 erlegt.

Nachdem es am 14. Oktober 2025 im Gebiet Kandergrund zu einem weiteren Nutztierriss gekommen war, konnte der dafür verantwortliche Luchs mittels Fotofallen eindeutig als das Individuum B903 identifiziert werden. Am Abend des 15. Oktober 2025 kehrte er zum gerissenen Tier zurück und wurde dabei von der Wildhut erlegt, wie dei Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons mitteilt.

Beim Abschuss wurden die Auflagen der Verfügung des Jagdinspektorats vom 17. September 2025 eingehalten. Der neuerliche Riss eines Nutztiers bekräftigt die Einschätzung des Jagdinspektorats, dass sich der Luchs B903 auf Nutztiere spezialisiert hatte.

Der Kadaver wird für weitere Untersuchungen ins Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern gebracht.