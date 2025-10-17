Immobilien Immobilien
Machen sich am Richebach-Märit «Ramsch-Stände» breit?

  17.10.2025 Reichenbach, Kiental
Den Strassenrand in der Reichenbacher Bahnhofstrasse säumen hier leider vermehrt nur Imbissbuden und Marktstände mit Billigprodukten. Wo bleibt das Handwerk? BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Glänzende Kinderaugen, duftende Leckereien und geschäftiges Treiben: Der Richebach-Märit verspricht auch dieses Jahr wieder eine bunte Mischung aus Tradition, Begegnung und regionalem Handwerk – trotz einer unschönen Entwicklung im Vorjahr.

