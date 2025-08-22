Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Magie auf dem Pumptrack

  22.08.2025 Adelboden
Enver Trüb (6) aus Bern, als jüngster Rider bei den Biker in der «Pfüdi»-Kategorie.
Enver Trüb (6) aus Bern, als jüngster Rider bei den Biker in der «Pfüdi»-Kategorie.

Adelboden erlebte am vergangenen Wochenende vom 16./17. August 2025, erneut ein Spektakel der besonderen Art: Die Mountainpump Series machte Halt an ihrem Ursprungsort – dort, wo vor fünf Jahren Eileen und Simu Plüss, Andi Oester und Vera Wyss gemeinsam mit dem ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote