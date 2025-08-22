Magie auf dem Pumptrack

Adelboden erlebte am vergangenen Wochenende vom 16./17. August 2025, erneut ein Spektakel der besonderen Art: Die Mountainpump Series machte Halt an ihrem Ursprungsort – dort, wo vor fünf Jahren Eileen und Simu Plüss, Andi Oester und Vera Wyss gemeinsam mit dem ...

Adelboden erlebte am vergangenen Wochenende vom 16./17. August 2025, erneut ein Spektakel der besonderen Art: Die Mountainpump Series machte Halt an ihrem Ursprungsort – dort, wo vor fünf Jahren Eileen und Simu Plüss, Andi Oester und Vera Wyss gemeinsam mit dem legendären Pumpi Beizli das Rennen ins Leben gerufen hatten. Was damals als Freundesidee begann, ist heute ein fest verankerter Fixpunkt im Oberländer Sportkalender: ein Wochenende voller Sport, Action, Familie und Freundschaft. Insgesamt 65 Skateboarder und 42 Biker standen am Start und lieferten sich packende Duelle auf dem Pumptrack.

Skate-Samstag: Konstanz, Tempo und ein Hauch von Grenoble

Die Skater eröffneten am Samstag das Festival auf dem Pumptrack. Miles Plüss (12) überzeugte erneut durch seine Konstanz und verteidigte den Sieg in seiner Kategorie. Packend blieb es auch in den älteren Klassen: Thierry Schlatter (15) schrammte mit einer Zeit von 10.03 Sekunden nur hauchdünn an der magischen Zehn-Sekunden-Marke vorbei – Tagesbestzeit über alle Kategorien. Ein besonderes Highlight lieferte zudem Florentin Provost (40): Der Skater aus Grenoble reiste extra vier Stunden an, nachdem er schon beim Stopp in Saanen die magische Mountainpump-Stimmung aufgesogen hatte. In Adelboden, dem «Geburtsort» der Series, triumphierte er nun als Schnellster seiner Altersklasse (Ü39).

Bike-Sonntag: Speed, Eleganz und pfüdige Kids

Am Sonntag gehörte die Bühne den Bikern – und sie lieferten atemberaubende Szenen. In der Kategorie Ü17 stockte den Zuschauenden förmlich der Atem: Nero Frei (17) raste in 8.71 Sekunden zur Tagesbestzeit. Mittendrin auch ein ganz besonderer Auftritt: Nick Fuhrer (15), sonst beim Fussball aktiv, liess es sich nicht nehmen, ausser Konkurrenz mitzufahren – und stellte mit 8.93 Sekunden eindrücklich unter Beweis, dass er auf dem Pumptrack immer noch zu den Schnellsten gehört.

Ein weiteres Herzstück des Sonntags: die U6-Kategorie, von den Einheimischen liebevoll «die Pfüdis» genannt. Hier stand der Spass über allem – und doch glänzte ein Talent besonders: Enver Trüb (6) liess mit seiner Zeit von 13.54 Sekunden nicht nur seine Konkurrenten, sondern auch das Publikum staunen. Pure Begeisterung, pure Freude – unbezahlbar herzig.

Mehr als ein Rennen – eine Familie

Doch das Mountainpump ist weit mehr als sportliche Höchstleistung. Wer am Wochenende dabei war, spürte sofort, was den Event so einzigartig macht: Herzlichkeit, Freundschaft und Gemeinschaft. Seit über 20 Jahren sind die Organisatoren eng befreundet, und genau diese Energie prägt den Event. DJ Why-Bee (Yannik Brunner) und Speaker Beni Courvoisier sorgten für den passenden Sound und Stimmung am Streckenrand. Der Fotograf Tinu Müller – längst ein guter Freund der Mountainpump Series – hielt ehrenamtlich die schönsten Momente fest und ist auch sonst als Hochzeitsfotograf ein Geheimtipp.

Alle – vom Organisations-Team bis zu den Helfenden – engagieren sich ehrenamtlich, mit Herz und Leidenschaft. Kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander steht im Zentrum: sich herausfordern, gegenseitig anfeuern, beglückwünschen oder trösten.

Generationenübergreifend, authentisch und magisch, eingerahmt vom Bergpanorama Adelbodens.

Eine Serie mit Herz

Die Mountainpump Series ist mittlerweile mehr als ein einmaliges Ereignis: Mit den Stopps in Thierachern, Saanen und Adelboden verbindet sie Regionen und Generationen. Der Rennmodus bleibt sportlich klar – zwei Quali-Runs, Halbfinals, Finals –, doch entscheidend ist am Ende nicht die Zeit, sondern das gemeinsame Erlebnis.

Mountainpump Adelboden 2025 hat einmal mehr gezeigt: Dies ist kein Event, den man verpassen sollte. Hier verschmelzen Sport, Freundschaft und Oberländer Lebensgefühl zu einem unvergesslichen Wochenende.

EILEEN PLÜSS, MOUNTAINPUMP SERIES ADELBODEN

Rangliste – Sieger Mountainpump Adelboden 2025

Die komplette Rangliste ist auf mountainpump.ch zu finden.

Skate:

• U10: Basil Trüb

• U13: Miles Plüss

• U16: Thierry Schlatter

• Ü17: Namio Bürgin

• Ü39: Florentin Le Provost

Bike:

• U6: Enver Trüb

• U10: Basil Trüb

• U13: Samuel Rittner

• U16: Amélie Oberson

• Ü17: Nero Frei

• Ü39: Mario Sachse