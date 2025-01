Mann auf Skipiste angegriffen

Ein Skifahrer ist am Donnerstagnachmittag auf einer Piste in Adelboden von Unbekannten angegriffen und mit Fäusten, Fusstritten sowie einem Skistock traktiert worden. Der Mann wurde verletzt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 2. Januar 2025, gegen 14.30 Uhr, war ein Skifahrer in Adelboden auf der blauen Piste Nr. 60a von Sillerenbühl herkommend in Richtung Bärgläger unterwegs, als er vor einer scharfen Rechtskurve unvermittelt von Unbekannten angegriffen wurde. Angaben zufolge traktierten die Täter, die in einer Gruppe mit mehreren Frauen und

Männern unterwegs waren, den Skifahrer mit Fäusten, Fusstritten sowie mutmasslich mit einem Skistock. Der Skifahrer wurde beim Angriff verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge war es zuvor weiter oben auf der Piste zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Skifahrer und einer unbekannten Schlittenfahrerin, die zur Personengruppe gehört hatte, gekommen. Die Unbekannten im Alter zwischen 20 und 25 Jahren werden wie folgt beschrieben: Ein Mann hatte einen Dreitagebart und trug einen braunen Skianzug sowie einen Helm. Er war von schmaler Statur und zirka 170 Zentimeter gross. Ein zweiter Mann soll einen schneeweissen Pullover mit einem auffälligen Logo getragen haben, zwischen 185 und 190 Zentimeter gross und von kräftiger Statur sein. Die Schlittenfahrerin hatte lange dunkle Haare, trug einen Helm und war zirka 170 Zentimeter gross.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die den Angriff beobachtet haben oder Angaben zur unbekannten Personengruppe machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.



Pressedienst Kapo Bern