Mann beim Pilze sammeln abgestürzt

Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, ist am Donnerstagmittag auf dem Bergwanderweg von der Schwandegg in Richtung Oberniese eine leblose Person aufgefunden worden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs sind im Gang.

Am Donnerstag, 25. September 2025, gegen 12.45 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass ein lebloser Mann auf einem Bergwanderweg unterhalb der Region Hegere in Mülenen (Gemeinde Reichenbach im Kandertal) aufgefunden worden sei. Gemäss ersten Erkenntnissen begab sich ein Mann mit zwei weiteren Personen auf dem Bergwanderweg von der Schwandegg in Richtung Alp Oberniese. Unterhalb der Region Hegere verliessen die Personen unabhängig voneinander den Bergwanderweg. Auf der Suche nach Pilzen stürzte eine der Personen aus ungeklärten Gründen mehrere Meter ab und blieb auf einem Bergwanderweg liegen. Unbeteiligte Drittpersonen fanden den leblosen Mann auf und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten vor Ort nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 67- jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Im Einsatz standen nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern ein Team der Rega. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände wurden aufgenommen.