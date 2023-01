GLEITSCHIRM An der Winteredition der Eigertour landete der Frutiger Patrick von Känel mit seinem Team auf dem dritten Rang. Insgesamt 16 Mannschaften aus der ganzen Welt hatten die Strecke von Bellwald (VS) nach Vals (GR) in Angriff genommen.

MICHAEL SCHINNERLING Share Share X Image Title 1/10