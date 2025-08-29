Immobilien Immobilien
Marco Rieder aus Frutigen ist Weltmeister im Ultracycling

  29.08.2025 Sport
Geschafft, aber glücklich: Marco Rieder im Ziel.
Nach einem extrem fordernden Rennen durfte sich Rieder nach 4 Tagen, 10 Stunden und 9 Minuten über den 3. Platz overall jubeln. Gleichzeitig liess sich der Frutiger bei der vom 11. bis 18. August stattfindenden WUCA (World UltraCycling Association)-Weltmeisterschaft im Rahmen des ...

