Mehr als 4600 Bälle versenkt

  08.08.2025 Frutigen
Die KategoriensiegerInnen (v.l. vorne): Angela Romano, Christine Lüthi, Lia Brügger; (hinten) Joël Romano, Daniel Malan, Jacky Bussy BILD: ZVG / MC FRUTIGEN
Über 60 Spielerinnen und Spieler fanden vom vergangenen Freitag bis Sonntag den Weg ans Minigolf-Volksturnier in Frutigen und spielten über 260 Runden Minigolf.

Die Auszeichnungen für die «Besten Runden» erhielten Christine Lüthi und Daniel ...

