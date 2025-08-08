Mehr als 4600 Bälle versenkt

Die Auszeichnungen für die «Besten Runden» erhielten Christine Lüthi und Daniel ...

Über 60 Spielerinnen und Spieler fanden vom vergangenen Freitag bis Sonntag den Weg ans Minigolf-Volksturnier in Frutigen und spielten über 260 Runden Minigolf.

Über 60 Spielerinnen und Spieler fanden vom vergangenen Freitag bis Sonntag den Weg ans Minigolf-Volksturnier in Frutigen und spielten über 260 Runden Minigolf.

Die Auszeichnungen für die «Besten Runden» erhielten Christine Lüthi und Daniel Malan mit eigenem Material für eine 30er-Runde sowie Jacky Bussy für eine sehr gute 34er-Runde mit Anlagenmaterial.

Bei den Kategorien der Erwachsenen konnten sich die Vorjahressieger erneut durchsetzen. Was nach einer klaren Sache aussah, war es bei den meisten Kategorien nicht. Einzig Christine Lüthi konnte einen Start-Ziel-Sieg verbuchen. Alle anderen mussten für die Verteidigung des obersten Podestplatzes hart um möglichst wenig Schläge kämpfen.

«Ich komme immer wieder gern nach Frutigen ans Volksturnier» lässt sich ein weit gereister Stammspieler vernehmen, «die reibungslose Organisation, die gute Stimmung und die schöne Anlage entschädigen dafür, wenn es auch dieses Mal nicht zuoberst aufs Podest gereicht hat».

GW

Weitere Informationen unter:

www.mcfrutigen.ch.