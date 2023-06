Mehrere Medaillen aus Thun

LEICHTATHLETIK Windstilles und warmes Wetter ermöglichte an den offenen kantonalen Nachwuchsmeisterschaften schnelle Zeiten, starke Wurfresultate und gute Sprungleistungen.

Als Königin der Würfe entpuppte sich die 18-jährige Sabrina Boss (LV Thun / U20) mit einem Dreifachsieg. Sie unterstrich ihre starke Verfassung in ihrer Paradedisziplin Speerwerfen mit einem Wurf auf 52,35 m. Drei ihrer sechs Versuche landeten über der 50m-Marke. Schweizweit ist sie weiterhin die klare Nummer eins. Mit dieser Weite verbesserte sie zudem den bisherigen Stadionrekord in Thun um 2,29 m. Ihre Dominanz unterstrich sie mit weiteren Siegen im Diskuswerfen sowie im Kugelstossen. Mit drei Goldmedaillen war sie die überragende Athletin an diesen Meisterschaften.

Der LC Scharnachtal holte auf der Laufstrecke zwei Medaillen. Flurina Auf der Maur setzte sich über 1500 m auf der Zielgeraden gegen die Thunerin Louise Rohrbach in einem packenden Finish durch. Ihr Teamkollege Elija Devin Birenstihl sicherte sich in einem schnellen Rennen mit neuer persönlicher Bestzeit die Bronzemedaille. Der LV Kandertal sicherte sich zwei Medaillen im Dreisprung der Frauen.

Bereits am kommenden Mittwoch haben die AthletInnen anlässlich der 10. Athletic Night in Thun eine weitere hochkarätige Startmöglichkeit. Sie treffen dort auf mehrere NationalmannschaftsteilnehmerInnen und AthletInnen aus dem Ausland.

DANIEL KÜENZI, THUN

MedaillengewinnerInnen aus dem Kandertal:

U16M, 600m: 1. Florent Tagmann (LV Thun), 1:29,11; 2. Tammaro Wyss (Biel / Bienne Athletics), 1:33,97; 3. Elija Devin Birenstihl (LC Scharnachtal), 1:35,07. U20W, Drei: 1. Anna-Lena Scheidegger (LV Kandertal), 8.84. U18W, 1500m: 1. Flurina Auf der Maur (LC Scharnachtal), 4:58,22; 2. Louise Rohrbach (LV Thun), 4:58,99; 3. Luana Rentschler (TV Saanen-Gstaad), 5:02,09. U16 W, Drei: 1. Nerina Steffen (LV Langenthal), 10,90; 2. Anna Simon (LV Langenthal), 10.03; 3. Jael Allenbach (LV Kandertal) 9,81.