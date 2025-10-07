Leserbrief – «Meisterstück der Evolution»

Im Beitrag «Wildes Schauspiel im Herbstwald» («Frutigländer» vom 3. Oktober 2025) finde ich den Ausdruck «Meisterstück der Evolution». Ein Widerspruch in sich selbst, wie man ihn oft so oder ähnlich auch in Büchern von Evolutionstheoretikern findet. Wer an die Evolution glaubt, glaubt an den Zufall, durch den alles in Jahrmillionen entstanden sein soll. Er glaubt wohl auch daran, dass die Blätter, die jetzt von den Bäumen auf die Erde fallen, dort zufällig ein tiefsinniges Herbstgedicht schreiben. Wenn ich ein Meisterstück sehe, weiss ich, dass ein Meister es geschaffen hat. Ein Meisterstück dem Zufall zuzuschreiben, ist eine schlimme Beleidigung für den Meister. Erst recht, wenn es sich beim Meisterstück um die Schöpfung handelt.

WILLY HEGER, FRUTIGEN