Meistertitel für die Frutiger

FUSSBALL In der Youth League der B-Junioren beendete der FC Frutigen die Herbstrunde auf dem ersten Platz. Eine Bilanz.

Mit fünf neuen Spielern und kaum Verletzten war es für das Trainerteam eine Herausforderung, allen immer genügend Einsatzzeiten zu ermöglichen. Jeder Spieler kam pro Match immer mindestens 30 bis 45 Minuten zum Zug, es mussten aber auch alle im Minimum ein Meisterschaftsspiel aussetzen, damit dies möglich war.

In der Vorbereitung war es darum gegangen, dass die jüngeren Spieler die taktischen Prinzipien kennenlernten. Ausserdem sollten neue Systeme ausprobiert werden, damit je nach Spielstand flexibler reagiert und mehr Tore geschossen werden können. Für die Herbstmeisterschaft waren folgende Ziele formuliert worden:

• Persönlichkeitsentwicklung: Teamgeist und Fairness auf und neben dem Platz;

• fussballerisch: mehr Tore schiessen und verschiedene Spielsysteme beherrschen;

• sportlich: Verbleib in der Youth League sowie weiterkommen im Berner Cup.

Dass dies nicht von heute auf morgen geschieht, zeigte sich zu Beginn der Meisterschaft gegen das Team Ajoie. Durch diverse Eigenfehler schlug sich die Mannschaft in diesem Match eigentlich selbst. Aber genau solche Spiele sind enorm wichtig für die Weiterentwicklung des Teams und der einzelnen Spieler, denn sie decken schonungslos die Defizite auf, bilanziert das Trainerteam.

Auf dem Feld die Besten

Als eines der Highlights bleibt die Partie gegen den FC Biel in Erinnerung. Trotz vieler Ferienabsenzen ging der FC Frutigen dank einer ausgezeichneten Teamleistung als Sieger vom Platz. Das beste Spiel zeigte die Mannschaft gegen das bis dahin unbesiegte und souveräne Delémont, das gleich mit 5:0 deklassiert wurde. Da es auch das letzte Spiel gegen Breitenrain gewann, errang das Team letztlich sogar den Meistertitel der B-Junioren Youth League des FVBJ Bern-Jura. Die Spieler dürfen stolz auf sich sein, und die Trainer freuen sich besonders, dass sie «von allen Teams am meisten Tore geschossen und am wenigsten Strafpunkte erhalten haben».

PRESSEDIENST FC FRUTIGEN