Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Mietinitiative mit 51,2 Prozent angenommen

  28.09.2025 Politik

Am Sonntag stimmten die BernerInnen über die kantonale «Mietinitiative» ab. Der Mieterverband hatte diese lanciert – zur obligatorischen Offenlegung früherer Mietzinse bei einem Wohnungswechsel. Das Begehren wurde mit 176’972 Ja- gegen 168’723 Nein-Stimmen angenommen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,6 Prozent. Die Offenlegung kommt allerdings erst bei einer Leerwohnungsziffer unter 1,5 Prozent zur Anwendung. Das Berner Oberland lehnte das Geschäft entgegen dem Schlussresultat mehrheitlich ab, das Frutigland meist mit einem Neinstimmen-Anteil von weit über 60 Prozent. RED

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote