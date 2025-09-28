Mietinitiative mit 51,2 Prozent angenommen

Am Sonntag stimmten die BernerInnen über die kantonale «Mietinitiative» ab. Der Mieterverband hatte diese lanciert – zur obligatorischen Offenlegung früherer Mietzinse bei einem Wohnungswechsel. Das Begehren wurde mit 176’972 Ja- gegen 168’723 Nein-Stimmen angenommen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,6 Prozent. Die Offenlegung kommt allerdings erst bei einer Leerwohnungsziffer unter 1,5 Prozent zur Anwendung. Das Berner Oberland lehnte das Geschäft entgegen dem Schlussresultat mehrheitlich ab, das Frutigland meist mit einem Neinstimmen-Anteil von weit über 60 Prozent. RED