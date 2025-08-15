Immobilien Immobilien
Mit Cup-Kracher in die neue Saison: EHC Adelboden fordert SC Langenthal heraus

  15.08.2025 Sport
Mit hoher Intensität werden die Grundlagen verinnerlicht. BILD: ZVG
Während andere noch die warmen Sommertage geniessen, herrscht in der Freizeit- und Sportarena Adelboden längst wieder Hochbetrieb. Bereits Anfang August bat Trainer Putz Schranz seine Mannschaft aufs Eis, um Kondition, Taktik und Zusammenspiel zu trainieren. Mit hoher ...

