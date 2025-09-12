Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Mit der Ambulanz zur Finanzspritze: Gibt es Rettung für den Giftnotruf?

  12.09.2025 Politik
Mit der Ambulanz treffen die Unterschriften in Bern ein. Tox Info Suisse liegt symbolisch als Patient auf der Krankenbahre im Sterben. BILD: ZVG
Mit der Ambulanz treffen die Unterschriften in Bern ein. Tox Info Suisse liegt symbolisch als Patient auf der Krankenbahre im Sterben. BILD: ZVG

Mit ihrer Unterschrift fordern 117 388 Menschen in der Schweiz die sofortige Rettung des Giftnotrufs. Die Petition «Retten Sie Tox Info Suisse!» wurde per Krankenbahre zur Übergabe an Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gerollt.

Für die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote