Mit einem Sieg geht es ins letzte Spiel

Beim letzten Heimspiel der Meisterschaftshinrunde trafen die Viertligisten des FC Reichenbach auf den FC Hünibach. Auf einen schnellen ersten Treffer folgte ein beide Seiten fordernder Match. Der ungewisse Ausgang gipfelte in einer hektischen Schlussphase.

VON MICHAEL MAURER

Das Viertligaspiel zwischen dem FC Reichenbach und dem FC Hünibach ist am vergangenen Samstag gerade mal seit drei Minuten im Gang, als der erste Torjubel ertönt. Soeben hat Reichenbachs Mittelfeldspieler Yaroslav Sydorenko einen Corner getreten, worauf Stürmer Melvin Sarbach das runde Leder per Kopf ins gegnerische Netz bringt.

Die frühe Führung Reichenbachs ist das Resultat eines kämpferisch und engagiert geführten Spiels von Trainer Mario Schmids Elf. Der Coach wird mehr als 90 Minuten später aber gleichzeitig auf ein hektisches Spiel zurückblicken. Denn bei der zügigen Spielweise verliert ein – bis weit in die zweite Halbzeit hinein – im Vergleich mit den Gästen eher stärkeres Reichenbach immer mal wieder den Ball. Deshalb, und weil der FC Hünibach sehr wohl rasch umzuschalten weiss, bleibt die Partie spannungsgeladen. Nach dem Ausgleich in der 14. Minute realisiert Kevin Heimann aus einer Standardsituation die erneute Reichenbacher Führung. Zur Halbzeitpause allerdings zeigt der Zähler nach einem Eigentor der Gastgeber ein 2:2-Remis an.

Eiskalte Entscheidung in der Nachspielzeit

Beinahe gelingt dem Fanionteam des FC Reichenbach nach nur wenigen Sekunden in der zweiten Spielhälfte das 3:2 – doch der Ball prallt ans Metall. In der 48. Minute zappelt dann ein Ball von Mittelfeldspieler Kevin Heimann im Hünibacher Netz. Das Spiel verläuft weiterhin abwechslungsreich. Während die Reichenbacher einen gesunden Appetit auf Tore zeigen, wird zwischendurch auch der Goalie der Gastgeber geprüft.

Die Anspannung wächst nach dem Führungsausbau in der 60. Minute durch Melvin Sarbach auf ein neues Niveau. Innerhalb von rund zwei Minuten gelingt es den Gästen um die 80. Minute, auf 4:4 auszugleichen. Während erfolgversprechende Reichenbacher Avancen auf die Box des FC Hünibach wirkungslos bleiben, werden nun die Defensivqualitäten der Gastgeber noch einmal richtig geprüft.

Der Kampf um den Ball ist heftig, und erst ein kaltblütig von Melvin Sarbach in der Nachspielzeit verwandelter Penalty lässt die Spannung mit verdientem Applaus für den FC Reichenbach entweichen. Dessen Viertligisten treten nun noch im letzten Spiel der Hinrunde heute Freitagabend auswärts gegen den FC Spiez an.

Matchtelegramm Meisterschaft 4. Liga – Gruppe 1

FC Reichenbach – FC Hünibach 5:4 (2:2). Torschützen FC Reichenbach: 3. Melvin Sarbach, 18. Kevin Heimann, 48. Kevin Heimann, 60. Melvin Sarbach, 90.+3. Melvin Sarbach.

Zuschauer: 80

Reichenbach: Silas Däpp, Lars Bühler, Dean Schärz, Patrick Lauener, Nils Aellig, André Heimann, Kevin Heimann, Yaroslav Sydorenko, Tino Schmid, Sandro Teuscher, Melvin Sarbach, Nicola Schluchter, Nahom Alem, Gianluca Faga, Abukar Ibrahim Wardhere, Remo Lauener.

Trainer: Mario Schmid, Melvin Sarbach, Fabrizio Schärz