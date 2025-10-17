Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Mit Herzblut und Teamgeist zum Erfolg

  17.10.2025 Adelboden
Jürg Schranz (l.) und Daniel Wandfluh zeigen, wie das Bierhumpen-Curling funktioniert: Wer zirkelt den Bierhumpen über eine fünf Meter lange Bahn direkt in die Mitte des Curling-Kreises? BILD: ZVG
Jürg Schranz (l.) und Daniel Wandfluh zeigen, wie das Bierhumpen-Curling funktioniert: Wer zirkelt den Bierhumpen über eine fünf Meter lange Bahn direkt in die Mitte des Curling-Kreises? BILD: ZVG

Vor rund 20 Jahren hatten drei Freunde aus dem Frutigland eine Idee, die sich als Erfolgsgeschichte entpuppen sollte: Jürg «Gesä» Schranz, Thomas Mürner und Daniel «Stan» Wandfluh wollten Gästen in der Region besondere Outdoor-Erlebnisse bieten. ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote