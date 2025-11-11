Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Mit jedem Schritt zum Weltrekord

  11.11.2025 Sport
Michael Meyer erreicht den Gipfel des Niesen – und hat damit seinen 300. Lauf in dieser Saison realisiert.
Michael Meyer erreicht den Gipfel des Niesen – und hat damit seinen 300. Lauf in dieser Saison realisiert.

Als die ersten Sonnenstrahlen am letzten Mittwoch über die Berghänge krochen, war Michael Meyer aus Spiez bereits unterwegs. Nicht zum ersten Mal – sondern zum 300. Mal. Sein Ziel: der Gipfel des Niesens, 2362 Meter über Meer. Ein Berg, der für viele ein ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote