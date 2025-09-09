Immobilien Immobilien
Mit Karacho übers Plateau

  09.09.2025 Adelboden
Los geht’s: Aufbruch der Tiere auf der Engstligenalp zum Weg talwärts. BILDER: RUTH STETTLER
Während die ersten Kühe bereits bei der Talstation am Unter dem Birg frisches Gras fressen, steht Familie Germann mit ihren 88 Kühen, Rindern, Kälbern und Ziegen in Hinterengstligen um 8 Uhr noch in den Startlöchern. Gestaffelt im 30-Minuten-Takt ziehen die ...

