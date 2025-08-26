Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Mit Paintball und Grillfest ins Erwachsenenleben

  26.08.2025 Reichenbach, Kiental
Die Reichenbacher JungbürgerInnen freuen sich nach einem ereignisreichen Tag über den Bürgerbrief. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Die Reichenbacher JungbürgerInnen freuen sich nach einem ereignisreichen Tag über den Bürgerbrief. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Am Samstag organisierten die Jungbürger von Reichenbach für sich einen besonderen Nachmittag. Es ging nach Bern zum Paintball spielen. Am späteren Nachmittag erhielten die Jugendlichen beim Grillplatz Geissboden dann ihren Bürgerbrief von Gemeinderatspräsident ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote