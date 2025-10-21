Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Mit Schwung, Spass und Sternpolka: Leuchtende Augen in Reichenbach

  21.10.2025 Reichenbach, Kiental
Jede Menge Spass hatten die Kinder bei der Probestunde. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Jede Menge Spass hatten die Kinder bei der Probestunde. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Alle Kinder ab vier Jahren aus den Gemeinden Frutigen, Reichenbach, Aeschi und Umgebung lud die Kindertrachtentanzgruppe zum ersten Schnupperkurs ein. Das Interesse war gross und bereits nach einer Stunde konnten die Kinder einen Tanz einstudieren und erhielten einen grossen Einblick in ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote