Mitholz: Räumung rückt näher

  04.11.2025 Kandergrund, Blausee, Mitholz
Die Objekte wurden während der Munitionsräumung im Mitholz gefunden. BILDER: ZVG
Die Objekte wurden während der Munitionsräumung im Mitholz gefunden. BILDER: ZVG

Fast acht Jahrzehnte nach der verheerenden Explosion im ehemaligen Munitionslager Mitholz steht das Tal erneut im Zeichen grosser Veränderungen. Am Donnerstag, 30. Oktober, informierte das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ...

