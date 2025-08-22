Mixed-Turnier mit langer Tradition

Drei intensive Tage voller Spiel, Spass und sportlicher Fairness: 29 Mixed-Teams kämpften auf der Tennisanlage Wisoey um den Sieg beim beliebten SLF-Cup des Tennisclubs Frutigen. Organisator Dominic von Gunten, der das Turnier bereits seit fast zehn Jahren mit viel Engagement leitet, ...

Drei intensive Tage voller Spiel, Spass und sportlicher Fairness: 29 Mixed-Teams kämpften auf der Tennisanlage Wisoey um den Sieg beim beliebten SLF-Cup des Tennisclubs Frutigen. Organisator Dominic von Gunten, der das Turnier bereits seit fast zehn Jahren mit viel Engagement leitet, durfte am Ende Fabienne und Alessandro Mancini zum verdienten Turniersieg gratulieren.

Was 1994 als «Mobi-Cup» begann, hat sich über die Jahre zur festen Grösse im Jahresprogramm entwickelt. Seit 2006 läuft das grösste Mixed-Plausch-Turnier im Berner Oberland unter dem Namen SLF-Cup und feiert dieses Jahr seine 20. Austragung. Das Erfolgsrezept? Die familiäre Atmosphäre und ein durchdachtes Reglement: Pro Mixed-Team darf maximal eine Person eine offizielle Lizenz besitzen – und auch Nicht-Clubmitglieder sind ausdrücklich willkommen. Diese Offenheit macht den Anlass attraktiv für Tennisbegeisterte aller Spielstärken.

Ein einzigartiges Konzept

Andere Clubs haben versucht, das Konzept zu übernehmen, doch die Erfolgsgeschichte des TC Frutigen bleibt einzigartig. Auch dank der langjährigen Unterstützung der Spar- und Leihkasse Frutigen, die nicht nur Namensgeberin, sondern auch grosszügige Sponsorin ist. Jedes Jahr stellt die SLF eigene Teams, diesmal unter anderem mit dem Lernenden Pascal Spies, der zusammen mit seiner Mutter Ingrid direkt ins Finale vorstiess. Viele Clubmitglieder nutzten die Gelegenheit, Familienangehörige oder Freunde auf den Tennisplatz zu bringen. Obwohl der Teilnehmerrekord von 2022 mit 96 SpielerInnen in diesem Jahr nicht erreicht wurde, war das Turnier mit 29 Teams gut besucht – und bot allen reichlich Spielzeit. Ab Donnerstagabend bis Samstagnachmittag fanden die Gruppenspiele statt. Alle Gruppenersten und die Gruppenzweiten hielten Einzug in den Viertelsfinal. Fabienne und Alessandro Mancini setzten sich souverän durch und gewannen den SLF-Cup gegen Ingrid und Pascal Spiess. Beim Spiel um Platz drei siegten Beatrice und Silvan Hachen gegen Christine Hari und Mario von Allmen.

Die grosse Verlosung

Neben dem sportlichen Geschehen spielte auch das Rahmenprogramm eine wichtige Rolle: Pizza, Grill und eine Verlosung sorgten für zusätzliche Highlights. Unter allen anwesenden Teilnehmenden wurden attraktive Gutscheine verlost – und unter den Nicht-Clubmitgliedern traditionell eine Jahresmitgliedschaft im TC Frutigen. Dieses Jahr durfte sich der junge Liam Eggleton aus Interlaken über das Losglück freuen. Er plant bereits, am Juniorentraining teilzunehmen. Organisator von Gunten zeigte sich nach dem Turnier zufrieden: «Der Mix unter den Teilnehmenden war grossartig – viele Junge nahmen teil, aber auch ‹alte Hasen› und langjährige Clubmitglieder. Besonders schön ist die Rücksichtnahme zwischen den unterschiedlichen Spielniveaus. Bei allem Ehrgeiz steht immer der Spass im Vordergrund.» Bei bestem Wetter und ausgelassener Stimmung blickt der Club zuversichtlich auf die Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte – auch im kommenden Jahr.

BARBARA WILLEN