MotoGP-Truck macht Zwischenhalt in Mülenen

Nach den heissen Seifenkisten (der «Frutigländer» berichtete) war kürzlich im Tal eine weitere Attraktion auf Rädern zu besichtigen: Auf Einladung des früheren Supermoto-Schweizermeisters Raendy Vinzens stattete Fahrer Struth Smith aus Australien dem Kandertal einen Kurzbesuch ab. Smith’ Gefährt, ein rund 17 Meter langer SCANIA-Sattelschlepper mit 560 PS und 30 Tonnen schwer, hat zwei Motorräder und Ausrüstungsteile für sechs weitere Bikes an Bord, inklusive Werkstatt. Ziel war Barcelona, wo Truck und Bikes für die nächsten Rennen in San Marino und Übersee, das heisst Japan, Indonesien, Australien und Malaysia, fit gemacht werden. MotoGP gilt als höchste Rennklasse und wird auch als Königsklasse des Motorradrennsports bezeichnet.

THOMAS FEUZ