Motorradfahrer flüchtet vor Polizei – Zeugen gesucht

Am Sonntagabend, 9. März, um 20.20 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung ein, wonach sich ein Motorradlenker auf der A8 in Brienz auffällig verhalte. Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern stellte bei der Autobahnauffahrt Interlaken-West das beschriebene Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit fest und folgte ihm. Der Aufforderung anzuhalten, kam der Motorradlenker nicht nach. Stattdessen flüchtete er in rasanter Fahrweise in Richtung Därligen, Leissigen Dorf, Krattigen und Aeschi. Die Patrouille nahm mit eingeschalteten Warnvorrichtungen umgehend die Nachfahrt auf.

Bei einem Parkplatz an der Simmentalstrasse in Spiez wendete der Motorradlenker. Auf einen weiteren Anhalteversuch der Polizei mit gezogener Waffe setzte seine Fahrt nach Aeschi fort. Bei der Fluchtfahrt wurden massiv überhöhte Geschwindigkeiten und gefährliche Fahrmanöver festgestellt, sodass die Einsatzkräfte dem Motorrad aus Sicherheitsgründen teilweise nicht unmittelbar folgen konnten. Der Motorradfahrer entkam deswegen.

Weitere Ermittlungen zur Fluchtfahrt sind im Gang. Die Kantonspolizei Bern sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen. Es werden Personen gesucht, die Angaben zum Lenker machen können. Dieser trug während der Fluchtfahrt einen hellen Kapuzenpullover mit einem schwarzen Symbol und einer roten Aufschrift auf dem Rücken, ausserdem einen schwarzen Helm, dunkle Hosen und schwarze Sneakers. Er war mit einem Motorrad der Marke Kawasaki unterwegs.

Personen, die Angaben zum Lenker oder zur Fahrweise des Motorrades machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 33 227 61 11 zu melden.

Pressedienst Regionale Staatsanwaltschaft Oberland