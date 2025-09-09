Immobilien Immobilien
Musikalische Höhe- und Tiefpunkte aus 125 Jahren Vereinsgeschichte

  09.09.2025 Reichenbach, Kiental
Die Musikgesellschaft Reichenbach anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens (1950). BILDER: ZVG
Die Musikgesellschaft Reichenbach kann auf 125 Jahre wechselhafte Vereinsgeschichte zurückblicken. Der Rückblick des ältesten Musikanten und der Ausblick des amtierenden Präsidenten.

Im Gründungsdokument der Musikgesellschaft Reichenbach (MGR) ...

