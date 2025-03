Am Wochenende brach die Musikgesellschaft Krattigen alle Rekorde. Zum Konzert und Theater kamen am Samstag und Sonntag rund 500 Besucher. Die Gründe waren klar: die Juniorband , die zeigte, was im Nachwuchs steckt, die MG Krattigen, die wieder einmal Musik und Show miteinander ...