Mutmasslicher Einbrecher in flagranti angehalten 

Am 10. Dezember um zirka 1.20 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung zu verdächtigem Verhalten von unbekannten Personen in einem Restaurant an der Dorfstrasse in Aeschi bei Spiez ein. Vor Ort konnten die Patrouillen der Kantonspolizei Bern einen Mann feststellen, der verletzt im Eingangsbereich einer Einstellhalle lag. Eine Ambulanz brachte den Mann zur medizinischen Betreuung in ein Spital. Den darauffolgenden Abklärungen zufolge brach der Mann mutmasslich zuvor in das Restaurant ein und fiel beim Verlassen des Gebäudes von einem Garagenvordach hinunter, wobei er sich verletzte. Der Einbrecher kommt gestützt auf weitere Meldungen aus der Region für weitere Vermögensdelikte in Frage: unter anderem für Einbruchdiebstahl, Einschleichdiebstahl und Diebstahl aus Fahrzeugen. Der Mann befindet sich noch im Spital, ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde gestellt. Weitere Ermittlungen zu den Ereignissen sind im Gange. Pressedienst Kantonspolizei Bern