Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Nachgefragt bei der Post

  26.08.2025 Reichenbach, Kiental
Die Post-KundInnen stehen vor verschlossener Tür. BILD: RACHEL HONEGGER
Die Post-KundInnen stehen vor verschlossener Tür. BILD: RACHEL HONEGGER

Nach der Schliessung einer Postfiliale sucht die Post immer den Dialog mit den Behörden. Die Lösung in Reichenbach wurde in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde gefunden. Was waren dabei die Herausforderungen und Erfolge? Wir haben nachgefragt.

RACHEL ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote