Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Nachtschiessen 2025: Wer trifft, wenn es dunkel wird?

  09.09.2025 Sport
Treffsicher auch im Dunkeln? Das traditionelle Nachtschiessen des Kleinkaliberschützenvereins Frutigen.
Treffsicher auch im Dunkeln? Das traditionelle Nachtschiessen des Kleinkaliberschützenvereins Frutigen.

Seit 1981 veranstaltet der Kleinkaliberschützenverein Frutigen jedes Jahr ein Nachtschiessen. Am vergangenen Donnerstag und Freitag trafen sich die aktiven SchützInnen im Hubel, Frutigen. Sobald die Nacht hereinbrach, startete der Wettkampf.

Um 20.30 Uhr ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote