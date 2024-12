Nachwuchstalente glänzten auf Tschenten

SKI ALPIN Am 5. und 6. Dezember zeigten die Teilnehmerinnen des FIS-Slalomrennens unter herausfordernden Bedingungen ihr Können. Am Donnerstag brillierte Justine Herzog (SUI, Jg. 2006) mit zwei starken Läufen und setzte sich bei wechselhaft bewölktem Himmel und eisigen Pistenverhältnissen souverän an die Spitze. Mit einer Gesamtzeit von 1:16.18 sicherte sie sich den Sieg vor Camille Jacqueroud (SUI) und Mathilde Phillips (SUI).

Der Freitag verlangte den Athletinnen noch mehr ab: Schnee und Regen setzten ein, doch die harte Piste hielt stand. Diesmal triumphierte Gwyneth Ten Raa aus Luxemburg (Jg. 2005) in einer Gesamtzeit von 1:20.29 – als einzige internationale Teilnehmerin und Achtplatzierte vom Vortag zeigte sie damit eine beeindruckende Steigerung. Ihr folgten Julie Wienert (SUI) und erneut Camille Jacqueroud, die sich damit an beiden Tagen einen Podestplatz sicherte.

Rennleiter Reto Däpp sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe, während Santi Lopez Prats aus Andorra die technische Überprüfung leitete.

PRESSEDIENST VEREIN DAS TRAININGSZENTRUM