Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

«Nahe bei Gott und den Menschen» – Bezirksfeier stärkt Gemeinschaft

  11.11.2025 Frutigen
Pfarrer Christian Gantenbein und Pfarrerin Colette Staub begrüssten die Besucherinnen und Besucher vor der Kirche Frutigen. BILDER: BETTINA ENSER
Pfarrer Christian Gantenbein und Pfarrerin Colette Staub begrüssten die Besucherinnen und Besucher vor der Kirche Frutigen. BILDER: BETTINA ENSER

Mit Musik, Dankbarkeit und Gemeinschaft feierte die Reformierte Kirchgemeinde Frutigen den Bezirk Frutigen-Niedersimmental.

BETTINA ENSER
Ein volles Kirchenschiff, zwei Pfarrpersonen im Dialog und Musik, die Herzen öffnete: Die Bezirksfeier der Reformierten ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote