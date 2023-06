Nationale Abstimmungen: Das Frutigland sagt 2x Nein

Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen

Im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental sagten 75.0 Prozent der Stimmbürger Ja zur OECD-Besteuerung. Zum Vergleich: Im Kanton Bern waren es mit 74.9 Prozent Ja-Stimmen fast ebenso viele, schweizweit lag die Zustimmungsrate bei 78.5 Prozent der Stimmen.

Unter den Gemeinden des Frutiglands sticht Kandersteg heraus: 79.2 Prozent stimmten der Vorlage dort zu, was gleichzeitig der höchste Wert im ganzen Verwaltungskreis ist. In benachbarten Kandergrund (67.9 Prozent Ja) lag der Wert dagegen um mehr als 10 Prozent tiefer.

Änderung vom 16. Dezember 2022 des Covid-19-Gesetzes

Wäre es nach dem Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental gegangen, wäre das Covid-19-Gesetz nicht bis 2024 verlängerten worden: Lediglich 45.8 Prozent votierten mit Ja. Zum Vergleich: Im Kanton Bern waren es 62.2 Prozent Ja-Stimmen, schweizweit lag die Zustimmungsratebei 61.9 Prozent der Stimmen.

Unter den Frutigländer Gemeinde bildet wiederum Kandersteg die Ausnahme: 64.0 Prozent sprachen sich dort für die Verlängerung des Covid-19-Gesetzes aus, was wiederum dem höchsten Zustimmungswert im gesamten Verwaltungskreis entspricht. Den tiefsten Ja-Anteil im Frutigland bietet Adelboden: 30.9 Prozent Ja-Stimmen sind es dort.

Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit

Ginge es nach dem Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, wäre das Klimagesetz in der aktuellen Fassung abgelehnt worden: Nur 42.2 Prozent konnten sich für die Vorlage erwärmen. Der Kanton Bern dagagen sagte mit 58.5 Prozent Stimmenanteil Ja, die Schweiz mit 59.1 Prozent.

Im Frutigland schert auch bei dieser Vorlage die Gemeinde Kandersteg aus: Im Heimatdorf des aktuellen Energieministers votieren 52.1 Prozent für das Klimagesetz. Ganz anders die umliegenden Gemeinden. In Adelboden kommt die Vorlage auf gerade einmal 26.7 Prozent Ja-Stimmen, in Kandergrund sind es 27.8 Ja-Stimmenanteil, in Reichenbach sagen 34.4 Prozent Ja, in Frutigen 36.0 Prozent, in Krattigen 43.9 Prozent.

Die Stimmbeteiligung im Verwaltungskreis lag bei allen drei Abstimungen bei 44.5 Prozent. (Zum Vergleich: kantonale Abstimmungen 43.6 Prozent.)