Neue Banknoten: Wer hats in den Final geschafft?

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat die sechs Finalisten des Gestaltungswettbewerbs für die neue Banknotenserie nominiert. In der letzten Wettbewerbsstufe stehen die Gestalterinnen und Gestalter der Entwürfe B, G, H, J, K und L. Die Entscheidung basiert auf einer Bevölkerungsumfrage sowie auf der Beurteilung durch einen externen Fachbeirat.

Zwischen dem 13. August und dem 7. September 2025 nahmen über 100 000 Personen an der Umfrage zu den insgesamt zwölf Banknotenentwürfen teil. Die SNB bedankt sich in einer entsprechenden Medienmitteilung zu den Resultaten bei der Bevölkerung für die rege Beteiligung und die zahlreichen Rückmeldungen. Die Bevölkerung hat sich für zwei Entwürfe aus Zürich sowie je einen aus Zug, Lausanne, Lugano und Genf entschieden. In der abschliessenden Wettbewerbsphase werden nun die mögliche Zusammenarbeit mit den Gestalterinnen und Gestaltern sowie kommerzielle Aspekte geprüft. Im ersten Quartal 2026 will die SNB die Gewinnerin oder den Gewinner des Wettbewerbs bekannt geben. Anschliessend beginnt die gestalterische Weiterentwicklung der Entwürfe. Das endgültige Design der Banknoten kann sich dabei deutlich von den eingereichten Vorschlägen unterscheiden.

Erscheinung frühestens ab 2030

Gestützt auf das Organisationsreglement der SNB wird der Bankrat über die endgültige Gestaltung der Banknoten entscheiden. Die Nationalbank rechnet damit, dass die neue Serie frühestens zu Beginn der 2030er-Jahre ausgegeben wird. Die SNB produziert alle 15 bis 20 Jahre eine neue Banknotenserie. Weil die technologische Entwicklung rasch voranschreitet, müsse die Nationalbank immer wieder für einen Vorsprung sorgen, damit Fälschungen möglichst leicht erkannt werden könnten, lautet die Begründung. Deshalb ist die sicherheitstechnische Weiterentwicklung und Neugestaltung der Banknoten zentraler Bestandteil der Auftragserfüllung. Dies stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit und Funktionalität der neuen Serie. Die Sicherheitsmerkmale sollen leicht zu erkennen, aber schwer zu fälschen sein.

Die Nationalbank hatte die Entwicklung der zehnten Banknotenserie im letzten Oktober angekündigt, um sicherzustellen, dass die Schweizer Banknoten langfristig den neusten Sicherheitsstandards des Bargeldverkehrs entsprechen. Das vorgegebene Thema für den Wettbewerb war «Die Schweiz und ihre Höhenlagen». Konkret sollen die neuen Noten die Topografie der Schweiz anhand von sechs Höhenlagen abbilden.

RED

Alle Entwürfe der neuen Banknotenserie sind auf der Website www.snb.chabrufbar.