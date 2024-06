Neue Bergbahn laut Studie realisierbar

An einer Infoveranstaltung am Mittwochabend in Kandersteg stellte das Projektteam der neuen Luftseilbahn LKE die Resultate der Machbarkeitsstudie vor, die in den letzten Monaten für das NRP-Projekt erarbeitet wurde (NRP = Neue Regionalpolitik). «Unsere grobe Idee – eine Bahn mit maximalem Umsteigekomfort vom Bahnhof Kandersteg aus auf Elsigen zu realisieren – ist in den vergangenen fünf Monaten zu einer Vision gewachsen.» So lässt sich Lukas Eichenberger zitieren, der zusammen mit Christian Zenger von der Elsigenalpbahnen AG die Projektleitung innehat.

Kosten: 65 bis 95 Millionen Franken

Erwartungsgemäss hoch ist der finanzielle Aufwand für den Gesamtausbau der Bahn. Um eine realistische Übersicht zu erhalten, seien bei der Berechnung aber bewusst sämtliche Kosten abgeschätzt worden, heisst dazu es in einer Medienmitteilung. Insgesamt belaufe sich die erforderliche Summe auf 65 bis 95 Millionen Franken. Darin eingeschlossen sind der Bahnanschluss in Kandersteg, die Bahn selbst, die Bergstation inklusive Hotellerie sowie die beiden zusätzlichen Sesselbahnen. Im aktuell frühen Stadium des Projekts sei eine grosse Sicherheitsmarge eingerechnet worden, so Lukas Eichenberger. Das zeige auch der Vergleich mit bereits realisierten Anlagen.

250‘000 Ersteintritte pro Jahr nötig

Ebenfalls wurde berechnet, welche Frequenzen mit welchen Preisen notwendig wären, damit die Bahn rentabel betrieben werden kann. Nötig wären demnach rund 250‘000 Ersteintritte pro Jahr, was die Projektleiter als «absolut im Bereich des Möglichen» einschätzen. Erwartet wird, dass die Bahn grosse Zusatzerffekte auslöst. Dazu zählt man etwa eine Steigerung der Hotelübernachtungen, wovon auch die Lieferanten in der Region profitieren würden. Zudem geht man davon aus, dass die generierten Zusatzerträge wieder in Umbauten fliessen, was das lokale Gewerbe stärken würde. «Weiter gibt eine solche Bahn dem ganzen Dorf einen grossen Impuls und eine ausgewogenere Saison über das ganze Jahr», heisst es in der Mitteilung. Dies entspreche auch der 365-Tage-Strategie, der sich die Destination verschrieben hat.



Zeitplan «ideal»

Bei der Bewilligungsfähigkeit stiess das Projektteam nach eigenen Angaben auf keine «No-gos», die eine Genehmigung von vornherein verunmöglichen würden. Zudem sei der Zeitplan für den Eintrag im kantonalen Richtplan für das Projekt ideal. Die Details der Planung oder auch die Umweltverträglichkeitsprüfung würden allerdings noch ausstehen, so Lukas Eichenberger – es sei ein langer Weg bis zur Bau- und Betriebsbewilligung.

Mit Blick auf die Realisierbarkeit könne man nach heutigem Stand davon ausgehen, dass es keine unlösbaren technischen Probleme geben werde. «Trotz der relativ langen Strecke kommt die Bahn mit nur drei Masten aus», so Lukas Eichenberger.



Ziel des Projektteams ist es nun, innerhalb eines Jahres die Finanzierung der neuen Bahn inklusive der Folge-Ausbauten sicherzustellen. Sofern dies gelinge, könne mit dem Bewilligungsverfahren begonnen werden, dem aufwändigsten Teil des Projekts. Nach Abschluss dieses Verfahren würde die Umsetzung folgen; dafür rechnet das Team mit rund zwei Jahren Bauzeit.

Einen ausführlichen Bericht über den Infoanlass vom Mittwochabend im Gemeindesaal Kandersteg lesen Sie in der Freitagsausgabe des «Frutigländer».