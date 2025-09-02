Neuer Chef bei der Bahn

Bruno Riesen hat während seiner fast vierjährigen Tätigkeit in verschiedenen Positionen ...

Bruno Biesen wird die Geschäftsführung der Bergbahnen Engstligenalp AG auf die kommende Wintersaison 2025/2026 abgeben. Nachfolger wird Pascal Schär.

Bruno Riesen hat während seiner fast vierjährigen Tätigkeit in verschiedenen Positionen bei den Bergbahnen und davon rund anderthalb Jahre als Geschäftsführer einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg der Bergbahnen Engstligenalp AG geleistet. Dies teilt das Unternehmen mit. Durch seine strategische Vision, seine umsichtige Führung und sein Engagement sei das Unternehmen weiter erfolgreich im Markt positioniert worden. Der Verwaltungsrat dankt Riesen für sein Engagement, seine Professionalität sowie die wertvollen Beiträge während seiner Tätigkeit und wünscht ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute.

Der Neue kommt aus Andermatt-Sedrun

Als neuen Geschäftsführer hat der Verwaltungsrat Pascal Schär (45, Bild) ernannt. Dieser verfüge über langjährige Führungserfahrung in der Schweizer Tourismus- und Bergbahnbranche. Seit 2019 ist er Head of Marketing der Andermatt-Sedrun Sport AG sowie Geschäftsführer der Andermatt Sedrun Disentis Marketing AG. Zuvor war er acht Jahre als Tourismusdirektor in Saas-Fee tätig. Er bringt neben seiner Ausbildung als MSC in Business Administration der Hochschule Luzern breite Erfahrung in Strategie Destinationsmarketing und Unternehmensführung mit.

RED