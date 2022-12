Neuer Name und neues OK-Team

Am 24. November wurde der Verein Country-Freunde Kandertal gegründet. Präsidiert wird er von Hansjürg Schmid aus Kandergrund, neuer OK-Präsident ist Beat Mühlemann aus Muri bei Bern. Vom 18. bis 20. August wird das Country Festival mit einigen Änderungen in Kandersteg durchgeführt.

MICHAEL SCHINNERLING

«Swiss Highwaymen und die Randy Thompson Band sind als erste Künstler für den Samstagabend gebucht. Für den Freitagabend werden wir in Kürze ebenfalls ein sehr attraktives Line-up bekannt geben können», erklärte der neue OK-Präsident Beat Mühlemann zum Country Festival 2023. Er hat sich Liliane Greber und Jürg Schmid in sein OK geholt, ferner sind als BeisitzerInnen Sonja Reichen (Leiterin Tourist Center Kandersteg) und Peter Schmid (alpenlandevents.ch) engagiert. Eher klein und agil soll das Gremium bleiben, es hat allerdings noch Platz für die eine oder andere Ergänzung. «Mit dem aktuellen Team habe ich sehr gute Leute um mich herum. Es wird schnell und effizient gearbeitet – und das ist wichtig für mich», so Mühlemann.

Wie zu vernehmen war, soll das Festival umgestellt und dem Zeitgeist angepasst werden. «Wir planen nur noch mit zwei Bands am Freitagabend und zwei bis drei am Samstagabend. Sonntags wird es einen Familientag mit einigen Attraktionen für Kinder und mit einer Bluegrass- oder Rockabilly-Band im Aussenbereich geben», führte der OK-Präsident aus. Der Country-Event im Kandertal ist weit über die Kantonsgrenzen hinaus beliebt. Die stetig steigenden Besucherzahlen sprechen für sich. Genau hier will Mühlemann anknüpfen. «Natürlich wollen wir die Zahlen noch erhöhen. Allem voran muss es das Ziel sein, dass wir wirtschaftlich gut arbeiten, damit das Festival nachhaltig über viele Jahre hinaus gesichert ist. Deshalb haben wir neue Strukturen, ein neues Konzept und neue Leute in der Organisation.»

Linedancer sind herzlich willkommen

Mühlemann freut sich besonders auch auf die Linedancer. «Für uns sind sie eine absolute Bereicherung im Festzelt, auf die wir uns sehr freuen. Für die Tänzer wird genügend Platz bemessen und ein solider Holzboden zur Verfügung stehen.» Zudem wird neu ein Linedance-DJ aktiv ins Programm integriert. Als Partner hat sich das Organisationskomitee zudem alpenlandevents.ch ins Boot geholt. «Die Leute sollen sich wohlfühlen und eine schöne Zeit in dieser einzigartigen und atemberaubenden Bergkulisse verbringen», lautet Mühlemanns Wunsch fürs Country Festival. «Wir wollen familiär sein und dafür sorgen, dass sich jeder Gast willkommen fühlt.»

ZUR PERSON

Beat Mühlemann ist 57-jährig, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in einer Partnerschaft. Er spielt als Drummer in zwei Bands und ist seit zehn Jahren aktiv in der Country-Szene unterwegs. Mühlemann ist Inhaber einer IT-Personalberatung und einer Tontechnikfirma.

MS