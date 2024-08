Neuer Strassenbelag zwischen Frutigen und Kandergrund

VERKEHR Der Deckbelag der A6 Kandertal im Abschnitt Rybrügg – Felsenburg befindet sich in einem schadhaften Zustand und wird deshalb erneuert. Aufgrund der Länge des Abschnittes von über vier Kilometern werden die Arbeiten in zwei Etappen aufgeteilt. Die erste Etappe startet bei der Rybrügg in Frutigen und endet kurz nach der Verzweigung mit der Äusseren Bahnhofstrasse in Kandergrund. Die zweite Etappe geht dann bis zum Restaurant Felsenburg in Kandergrund. Die erste Etappe wird dieses Jahr durchgeführt, die zweite Etappe 2025.

Die diesjährigen Arbeiten starten am Montag, 2. September und dauern voraussichtlich bis Freitag, 4. Oktober, jeweils von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr. Die Arbeiten sind in drei Abschnitte unterteilt. In den ersten Tagen wird der alte Deckbelag in allen drei Abschnitten abgefräst, danach wird der neue Deckbelag eingebaut. Der Einbau erfolgt pro Abschnitt jeweils wechselseitig auf der linken und rechten Fahrspur. Der Verkehr wird durch Verkehrsdienste einspurig geführt. Auf den Autoverlad und den öffentlichen Verkehr wird Rücksicht genommen, es ist jedoch mit Wartezeiten zu rechnen. In der Nacht sowie am Wochenende werden die einspurigen Abschnitte aufgehoben. Insbesondere das Fräsen des alten Deckbelags kann in der näheren Umgebung wahrgenommen werden.

Die Arbeiten sind witterungsabhängig und werden bei ungeeigneten Verhältnissen tageweise verschoben.

PRESSEDIENST BUNDESAMT FÜR STRASSEN ASTRA