Neues Gesicht auf dem Sillerenbühl

Als gelernter Koch, diplomierter Hotelmanager HF, Gastronom und Hotelier kennt Thomas Strebel die Branche bestens und bringt langjährige operative Führungserfahrung in den Bereichen der gehobenen Gastronomie, Saison- und Stadthotellerie, in der System- und Eventgastronomie sowie im Immobilienmanagement mit. Auf dem Sillerenbühl will er ein Gastgeber für alle sein: «Mir ist es wichtig, unsere Gäste ins Zentrum aller Handlungen und Überlegungen zu stellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand in Wanderschuhen oder im Anzug das Haus betritt».

Im Zuge des Führungswechsels wird das Restaurant Sillerenbühl während dem betriebsfreien Frühling erneuert: Technische und sanitäre Installationen werden saniert, das Restaurant umgebaut und an die heutigen Gästebedürfnisse angepasst. Einrichtung, Raumaufteilung, Verpflegungs- und Getränkeangebot werden neu sein, das Selbstbedienungskonzept bleibt erhalten.



Nachfolge aufgrund Pensionierung

Thomas Strebel übernimmt die Leitung des Gastronomiebetriebes, der zur Bergbahnen Adelboden AG (BAAG) gehört, von Silvia und Toni Hersche. Der Betriebsleiter geht im Frühjahr 2023 nach 17 Jahren auf dem Sillerenbühl in Pension, Silvia Hersche wird der Unternehmung als Leiterin Buchhaltung erhalten bleiben. René Müller, VR-Präsident der Bergbahnen Adelboden AG: «Mit Thomas Strebel haben wir einen kompetenten und erfahrenen Gastronomen gefunden, der in der Region verwurzelt ist und sich mit unseren Werten identifizieren kann. Ich danke Silvia und Toni Hersche für den geleisteten Einsatz und bin überzeugt, dass der Betrieb mit dem gleichen Engagement weiterführt wird».

Pressedienst Bergbahnen Adelboden AG