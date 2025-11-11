Neues, Traditionelles und erste Premieren

Die Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg startet mit einer Mischung aus Neuem und Bewährtem in die Wintersaison. Noch bevor die ersten grossen Skitage beginnen, laden verschiedene Veranstaltungen und Neueröffnungen zu einem frühen Besuch ein.

Die Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg ist bereit für die Wintersaison und hat einige spannende Angebote, wie sie mitteilt. In Adelboden öffnet am 19. Dezember das Restaurant «Unico by Alte Taverne». Es ergänzt das bestehende Angebot mit einer Küche, die mexikanische Spezialitäten ins Berner Oberland bringt. In Kandersteg wird Anfang Dezember das sanierte Gemmi Hotel wieder eröffnet. Bereits am 6. Dezember folgt der Tag der offenen Tür im neuen Tourist Center beim Bahnhof, das künftig als «Welcome-Station» Informationen und Tipps für Einheimische und Gäste bietet. Auch am Blausee gibt es eine Neuerung: Ab dem 20. November stehen dort zwei Fondue-Iglus am «Weg der tausend Lichter». Der Blick auf den See sorgt für eine besondere Stimmung beim Essen.

Advent mit neuen Märkten

Zum ersten Mal findet am 5. Dezember auf der Elsigenalp ein Weihnachtsmarkt statt. Zwischen der Bergstation und dem Berghaus werden regionale und handgemachte Produkte angeboten. Ebenfalls neu ist der «Weihnachtszauber» am 13. und 14. Dezember an der Lenk. Vor dem Hotel Krone gibt es Marktstände, ein Konzert mit Marc Amacher und ein Rahmenprogramm mit Wettbewerb und Verp!egung. Bereits bekannte Veranstaltungen wie der «Glühweg» im Kiental und verschiedene weitere Weihnachtsmärkte ergänzen das vorweihnachtliche Angebot in der Region.

Traditionen und Grossanlässe

Im Dezember stehen auch wieder traditionelle Anlässe auf dem Programm. Das Adelbodner «Winterylüte» am 13. Dezember gilt als Auftakt in die Wintersaison. In Kandersteg ziehen die «Pelzmartiga» am 25. Dezember und am Neujahrstag durch das Dorf.

Der Januar bringt mit dem 70. FIS Ski Weltcup Adelboden ein sportliches Highlight, bevor im Februar «Das Zelt» an der Lenk gastiert. Den Abschluss des Winters bildet im März «Adelboden Live» mit Konzerten unter anderem von Kim Wilde.

RED