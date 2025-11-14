«Neuland» für Frutigländer

Ziegen sind von Natur aus neugierige Entdecker mit einem ausgeprägten Sinn für Abenteuer und einem noch ausgeprägteren Interesse an allem, was sich untersuchen lässt. Dabei kommt nicht selten der Mund als bevorzugtes Werkzeug zum Einsatz, wie hier bei Uma, der weissen ...

Ziegen sind von Natur aus neugierige Entdecker mit einem ausgeprägten Sinn für Abenteuer und einem noch ausgeprägteren Interesse an allem, was sich untersuchen lässt. Dabei kommt nicht selten der Mund als bevorzugtes Werkzeug zum Einsatz, wie hier bei Uma, der weissen Saanenziege. Auch die Besucherinnen und Besucher der Neuland standen in punkto Neugierde in nichts nach: Mit wachem Blick und offenem Geist liessen sie sich begeistert auf Altbewährtes und spannende Neuheiten ein, ganz im Sinne der Ausstellerinnen und Aussteller.