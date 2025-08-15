Immobilien Immobilien
Niederlage beim Start in die Zweitliga-Meisterschaft

  15.08.2025 Sport
Gleich drei Verteidiger des FC Oberdiessbach gegen Guri vom FC Frutigen. BILD: PETER SCHMID
Gleich drei Verteidiger des FC Oberdiessbach gegen Guri vom FC Frutigen. BILD: PETER SCHMID

Mit dem Ziel Klassenerhalt startete das Fanionteam des FC Frutigen letzten Samstag in die Meisterschaft in der zweiten Liga. Beim ersten Spiel mussten sie seit 25 Jahren in dieser Liga eine Niederlage einstecken. Trotz Führung und gutem Spiel gab man sich dem FC Oberdiessbach ...

