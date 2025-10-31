Niederlage für Adelboden

Nach der Niederlage vom vergangenen Samstag stand für den EHC Adelboden am Mittwoch bereits das nächste Spiel auf dem Programm. Die Adelbodner gastierten beim EHC Raron – ihrem direkten Tabellennachbarn. Es war also ein klassisches «Sechs-Punkte-Spiel», das ...

Nach der Niederlage vom vergangenen Samstag stand für den EHC Adelboden am Mittwoch bereits das nächste Spiel auf dem Programm. Die Adelbodner gastierten beim EHC Raron – ihrem direkten Tabellennachbarn. Es war also ein klassisches «Sechs-Punkte-Spiel», das Raron letztlich in der Verlängerung mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

MELCHIOR LANZ

Die Gäste starteten engagiert in die Partie und setzten sich das Ziel, besser ins Spiel zu finden als in den letzten Begegnungen. Dieses Vorhaben gelang: Bereits beim ersten Einsatz tauchte Fabian Willen allein vor dem gegnerischen Torhüter auf und verwandelte eiskalt zum 1:0 für Adelboden. Der frühe Führungstreffer brachte jedoch nicht die erhoffte Ruhe ins Spiel. Drei kleine Strafen bremsten den Schwung der Gäste, sodass Raron phasenweise Druck aufbauen konnte. Trotzdem rettete Adelboden die knappe Führung in die erste Drittelspause. Im Mitteldrittel war die Verunsicherung auf beiden Seiten spürbar – kein Team wollte den entscheidenden Fehler machen. Erst eine Strafe gegen das Heimteam in der 25. Minute brachte wieder Bewegung ins Spiel. Im Powerplay kombinierten die Adelbodner sehenswert, bis Alexander Tschanz schliesslich zum 2:0 einschieben konnte. Danach übernahm Raron das Spieldiktat, doch Adelboden verteidigte geschickt und nahm die Zwei-Tore-Führung mit in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel erhöhte das Heimteam nochmals den Druck. Nach einer umstrittenen Zweiminutenstrafe gegen Adelboden gelang Raron in der 50. Minute der Anschlusstreffer. In der Schlussphase drängte das Heimteam vehement auf den Ausgleich und ersetzte kurz vor Ende den Torhüter durch einen zusätzlichen Feldspieler. Der Druck wurde zu gross: Eine Minute vor Schluss fiel das 2:2. Zum vierten Mal in dieser Saison musste Adelboden damit in die Verlängerung – und zum vierten Mal ging diese verloren. Nur neun Sekunden vor Ablauf der Overtime traf Yoann Anex zum 3:2-Sieg für Raron. Trotz der bitteren Niederlage zeigte der EHC Adelboden über weite Strecken eine solide Leistung und nimmt immerhin einen Punkt mit. Der erste Sieg lässt jedoch weiterhin auf sich warten. Nun bleibt Zeit zur Regeneration: Das nächste Spiel steht am 8. November 2025 um 19.30 Uhr in der Freizeit- und Sportarena Adelboden an. Zu Gast wird der EHC Saastal sein.