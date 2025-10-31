Immobilien Immobilien
Niederlage für Adelboden

  31.10.2025 Sport
Viel los um Adelbodens Torhüter Friedli. Oben im Bild Trachsel, Christen, hinten Burgener und Althaus (v.l.). BILD: BJÖRN ZRYD
Viel los um Adelbodens Torhüter Friedli. Oben im Bild Trachsel, Christen, hinten Burgener und Althaus (v.l.). BILD: BJÖRN ZRYD

Nach der Niederlage vom vergangenen Samstag stand für den EHC Adelboden am Mittwoch bereits das nächste Spiel auf dem Programm. Die Adelbodner gastierten beim EHC Raron – ihrem direkten Tabellennachbarn. Es war also ein klassisches «Sechs-Punkte-Spiel», das ...

