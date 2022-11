Niederlagenserie beendet

EISHOCKEY Der EHC Adelboden hat sich am Samstag in einem packenden Heimspiel gegen den HCV Sion durchgesetzt. Matchwinner war Kaufmann mit seinem ersten Treffer in der ersten Liga.

Die Einheimischen erwischten den besseren Start und konnten Sion früh unter Druck setzen. Deren Torhüter Mermod blieb jedoch fehlerfrei und seine Vorderleute verpassten die Führung in Überzahl nur knapp. Das erste Drittel endete schliesslich torlos. Die Engstligtaler kamen aufsässiger aus der Garderobe und Germann traf bereits nach 43 Sekunden mit einem satten Schuss in die hohe Ecke. Es folgte ein schnelles und ausgeglichenes Drittel mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause wurde Agrusti vor dem Tor vergessen und konnte für die Gäste ausgleichen.

Kaum hatte der letzte Spielabschnitt begonnen, lancierte Zryd den heranbrausenden Brechbühl, der zum 2:1 traf. Nach einem unkorrekten Anspiel konnte Adelboden gar in doppelter Überzahl agieren und war nah dran am dritten Treffer. Die Gäste zeigten sich jedoch effizienter im Powerplay und trafen kurz darauf zum 2:2. Die Einheimischen liessen sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen und drückten auf die erneute Führung. Nach 54 Minuten wurde der unermüdliche Offensivdrang belohnt: Kaufmann lenkte einen harmlosen Schuss wunderschön zum 3:2 ab. Sion vermochte in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr zu reagieren, und Kropf erhöhte in der Schlusssekunde noch auf 4:2. Dem EHC Adelboden gelang damit der erste Sieg nach einer Niederlagenserie von drei Spielen.

TOBIAS BLEUER, EHC ADELBODEN

Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 3. November, um 17.30 Uhr gegen den HC Delémont-Vallée statt.