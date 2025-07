Oeschiwald ab sofort gesperrt

Der Gemeinderat Kandersteg reagiert auf die starken Niederschläge. Der Oeschiwald ist ab Sonntagmittag gesperrt. Befürchtet werden Abbrüche beim Spitzen Stein und Murgänge.

Mit den Niederschlägen der letzten Tage haben sich die Schuttrutschungen im unteren Bereich des Spitze Steis beschleunigt. Aus deren Frontbereichen sind seit gestern kleine Schuttpakete abgestürzt und haben zu Auflandungen in den oberen Bereichen der Chalberspissibäche geführt. Mit den prognostizierten Niederschlägen von heute Sonntag Nachmittag und morgen Montag (anhaltende Niederschläge, teilweise gewittrig durchsetzt) dürften die Bewegungen der Schuttrutschungen weiter zunehmen. Es könnten Schuttpakete von einigen tausend Kubikmetern abbrechen und in der Folge zu Murschüben im Oeschibach führen.



Aufgrund der obigen Entwicklung wird ab heute Sonntag Nachmittag der Oeschiwald ab Höhe Waldrand (Zaun) gesperrt. Unter den gesperrten Wegen ist auch der Zugang zur Doldenhornhütte via Bärentritt. Der Gemeinderat bittet, die Absperrungen zu respektieren.

HSF