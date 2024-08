Oeschiwald dauerhaft gesperrt

"Im Juli waren mehrere grössere und kleinere Murgangereignisse zu verzeichnen, die erneut erhebliche Schäden v. a. im Bereich Skibrücke, Bärentritt, Zilfuri und auch an der Schlittelbahn verursachten", heisst es im Newsletter. Die Murschübe und die daraus entstandenen Auflandungen hätten zu einem unkontrollierten Wasserlauf des Oeschibachs geführt. "Das Wasser floss immer wieder in anderen Bereichen ab und strömte zeitweise auch über die Strasse. Aus diesem Grund konnte der Oeschiwald jeweils nur temporär geöffnet werden, und zwar lediglich bis Höhe Buebeseeli / Verkehrsvereinsbrücken." Die Situation sei zu gefährlich und labil gewesen.



Die Gemeinde musste sich über längerfristige Lösungen Gedanken machen und kam zum Schluss, dass eine neue Eskalationsstufe erreicht war. Aufgrund der jüngsten Ereignisse und basierend auf der Einschätzung der Fachbüros entschied der Gemeinderat, den Vitaparcours definitiv aus dem Oeschiwald in ein anderes Gebiet zu verlegen. Entsprechende Abklärungen laufen derzeit. Zudem wurde entschieden, dass die Verkehrsvereinsbrücken demontiert werden.

Schwieriger Entschluss

"Eine der schwierigeren Entscheidungen betraf die komplette Sperrung des Oeschiwalds", so der Newsletter weiter. Die temporären Öffnungen und Schliessungen seien nicht mehr vertretbar und zumutbar gewesen. "Der Oeschiwald bleibt somit bis auf Weiteres permanent gesperrt, mit Ausgrenzung des Spielplatzes unterhalb des Damms. Die Sperrung wird mit einem Zaun (wie am Oeschinensee) erstellt; die Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG hat sich bereiterklärt, die Barriere von der Skibrücke zum Schützenhaus zu verlegen."



"Ich bedaure die Sperrung des Oeschiwalds sehr", äussert sich Sara Loretan, Gemeinderätin mit Ressort Naturgefahren, Öffentliche Sicherheit und Gemeindepolizei. "Aber zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich dabei um die vernünftigste und sicherste Lösung. Sie bitte deshalb darum, die Absperrung zu respektieren und die Weisungen vor Ort zu befolgen. "Die Natur ist unberechenbar."