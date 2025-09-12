Immobilien Immobilien
Oldtimer-Juwelen in Frutigen: Wenn Motoren Geschichten erzählen

  12.09.2025 Frutigen
«Ostalgie» in Frutigen: Ingo Bernstein und Lysan Wagner verbinden mit dem Trabi und dem Skoda S100 Kindheitserinnerungen an Ostdeutschland.
«Ostalgie» in Frutigen: Ingo Bernstein und Lysan Wagner verbinden mit dem Trabi und dem Skoda S100 Kindheitserinnerungen an Ostdeutschland.

Bereits zum 21. Mal fand letzten Sonntag das Frutigtaler Oldtimer-Treffen statt. Einmal mehr faszinierten mehrere Hundert wunderschöne klassische Fahrzeuge das Publikum, vom Kleinkind bis zu den Grosseltern. Nicht zuletzt hatten die FahrerInnen und FahrzeughalterInnen viele spannende ...

